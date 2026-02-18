Реклама

16:39, 18 февраля 2026Спорт

Стал известен первый полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Мужская сборная Словакии по хоккею победила Германию в матче 1/4 финала зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 18 февраля, и завершилась со счетом 6:2 в пользу словаков. В составе победителей дублем отметился Павло Регенда, еще по шайбе забросили Милош Келемен, Оливер Окульяр, Далибор Дворски и Томаш Татар. У немцев голы на счету Лукаса Райхеля и Фредерика Тиффельса.

Словакия стала первым полуфиналистом Олимпиады-2026. За выход в финал команда, в составе которой выступают три игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), поборется с победителем матча между Швейцарией и Финляндией.

Сборная России не участвует в Играх-2026. Команда отстранена от всех международных соревнований с весны 2022 года.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

