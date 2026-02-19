Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 19 февраля

Два российских спортсмена выступят на Олимпиаде 19 февраля

В четверг, 19 февраля, на Олимпиаде выступят два российских спортсмена. Расписание появилось на сайте соревнований.

В 12:30 начнутся соревнования по ски-альпинизму среди мужчин. В них примет участие россиянин Никита Филиппов. Он будет соревноваться в спринте.

В 21:00 стартует произвольная программа в фигурном катании среди женщин. Россиянка Аделия Петросян по итогам короткой программы заняла пятое место, набрав 72,89 балла. 18-летняя спортсменка выйдет на лед в четвертой разминке под 20-м номером.

На Играх-2026 выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Пока никому из них не удалось завоевать медаль.