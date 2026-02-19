Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:52, 19 февраля 2026Спорт

Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 19 февраля

Два российских спортсмена выступят на Олимпиаде 19 февраля
Владислав Уткин

Фото: РИА Новости

В четверг, 19 февраля, на Олимпиаде выступят два российских спортсмена. Расписание появилось на сайте соревнований.

В 12:30 начнутся соревнования по ски-альпинизму среди мужчин. В них примет участие россиянин Никита Филиппов. Он будет соревноваться в спринте.

Материалы по теме:
Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр
Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины.Как прошел 11-й день Игр
17 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

В 21:00 стартует произвольная программа в фигурном катании среди женщин. Россиянка Аделия Петросян по итогам короткой программы заняла пятое место, набрав 72,89 балла. 18-летняя спортсменка выйдет на лед в четвертой разминке под 20-м номером.

На Играх-2026 выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Пока никому из них не удалось завоевать медаль.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности переговоров в Женеве

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Захарова сравнила конфискацию дипсобственности России с недоступностью ранчо Эпштейна

    Европу призвали «держать рот на замке» по вопросу ядерного оружия

    Разброс цен на огурцы в России оказался колоссальным

    Около 140 рейсов было отменено и задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада

    В Госдуме потребовали защитить семьи участников СВО от тарологов

    Зеленский заподозрил США в попытке сместить его

    Украина бросила против российских войск «картонный» танк на колесах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok