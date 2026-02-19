Реклама

Спорт
10:43, 19 февраля 2026Спорт

Сопровождающим российских паралимпийцев захотели отказать в визах Италии

Правительство Италии может не выдать визы сопровождающим россиян на Паралимпиаде
Владислав Уткин

Фото: Yara Nardi / Reuters

Сопровождающим российских паралимпийцев могут отказать в визах Италии. Об этом сообщает La Reppublica.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских и белорусских спортсменов, которые выступят на Паралимпиаде-2026. Он провел закрытое совещание с министром спорта страны Андреа Абоди, по итогам которого они выпустили заявление, где выступили против решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Паралимпийские игры.

Кроме того, вопрос обсуждался на заседании совета министров страны. Министр сельского хозяйства Франческо Лоллобриджида заявил о необходимости избегать любой дискриминации.

Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. Российские спортсмены выступят на ней с флагом и гимном. МОК пригласил на соревнования шестерых спортсменов из России.

Российским спортсменам разрешили выступить на Паралимпийских играх с флагом и гимном в сентябре 2025 года. Участники Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовали против продления частичной приостановки членства в организации Паралимпийского комитета России (ПКР).

