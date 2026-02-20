Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:47, 20 февраля 2026Россия

ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона солдат, инициатива перешла к России. Что еще рассказали в Генштабе?

Новой особенностью боев в зоне СВО стали зоны сплошного огневого поражения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

С начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 1,5 миллиона человек. При этом только в 2025 году потери украинской армии превысили 520 тысяч солдат, рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

В целом наблюдается тенденция к снижению численности украинской армии — это связано с тем, что, неся потери, ВСУ не могут набрать новых бойцов. По словам Рудского, количество ежемесячных мобилизуемых сократилось примерно в два раза.

На сегодняшний день киевский режим значительно утратил возможность восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан

Сергей Рудскойпервый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ

Стратегическая инициатива в зоне СВО окончательно перешла к России

По словам Рудского, в зоне ведения боевых действий инициатива сейчас находится на стороне России, Украина же не может ничего противопоставить, несмотря на все попытки Киева и его западных партнеров остановить продвижение российских войск.

Так, только за прошлый год ВС России удалось освободить более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории. Генерал-полковник также добавил, что весной прошлого года российские военнослужащие завершили уничтожение украинских формирований, проникших в Курскую область.

Материалы по теме:
«Прибыли за крупными птицами». У западных границ Украины заметили несколько санитарных самолетов. За кем они могли прилетать?
«Прибыли за крупными птицами». У западных границ Украины заметили несколько санитарных самолетов. За кем они могли прилетать?
19 февраля 2026
«И возглавил эскадрилью — Том Круз». На Западе рассказали о секретном подразделении F-16 для защиты Киева. На Украине все отрицают
«И возглавил эскадрилью — Том Круз». На Западе рассказали о секретном подразделении F-16 для защиты Киева. На Украине все отрицают
17 февраля 2026
На Украине заявили о «ценном перебежчике» из России. Кто он на самом деле и что мог передать ВСУ?
На Украине заявили о «ценном перебежчике» из России. Кто он на самом деле и что мог передать ВСУ?
17 февраля 2026

Боевой потенциал ВСУ, отметил Рудской, постоянно снижается — это связано с ударами ВС России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре. Теперь возможности Киева в сфере производства и оснащения ВСУ вооружением и военной техникой значительно снизились. «За счет успешных действий Объединенной группировки войск значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил», — резюмировал офицер.

Новой особенностью боев стали зоны сплошного огневого поражения

В зоне СВО появилась новая особенность боев — там появились зоны сплошного огневого поражения. Они представляют собой полосу перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой противник уничтожается при помощи массированного применения огневых средств и беспилотников. Офицер отметил, что в этих зонах российские бойцы «охотятся» за образцами вооружения и военной техники, а также за живой силой ВСУ.

Фото: Global Look Press

В связи с этим, добавил Рудской, украинские военные не могут начать наступление — у них просто не получается сосредоточить на линии боевого прикосновения достаточное количество сил.

ВСУ осознают, что оказались в невыгодном положении, поэтому используют тактику «медийных побед». В частности, армия Украины не может взять под контроль Купянск, и понимает это — несколько попыток контратаковать занятый российскими солдатами стратегически значимый город обернулись провалом. Поэтому сейчас командование ВСУ создает видимость успешности боевых действий за этот населенный пункт, показывая мнимый успех на этом направлении в медиа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона солдат, инициатива перешла к России. Что еще рассказали в Генштабе?

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    АвтоВАЗ запатентовал завирусившуюся фразу как товарный знак

    Объявлены сроки начала продаж машин возрожденной советской марки Volga

    На территорию России залетел неизвестный самолет из США

    В России предложили сертифицировать центры реабилитации для наркозависимых

    74-летняя экстрасенс принцессы Дианы стала моделью OnlyFans и сравнила себя с Бонни Блю

    Любителей одной популярной эротической игры предупредили об опасности

    Многодетную семью из России четыре месяца держали под стражей в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok