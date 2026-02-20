ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона солдат, инициатива перешла к России. Что еще рассказали в Генштабе?

Новой особенностью боев в зоне СВО стали зоны сплошного огневого поражения

С начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 1,5 миллиона человек. При этом только в 2025 году потери украинской армии превысили 520 тысяч солдат, рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

В целом наблюдается тенденция к снижению численности украинской армии — это связано с тем, что, неся потери, ВСУ не могут набрать новых бойцов. По словам Рудского, количество ежемесячных мобилизуемых сократилось примерно в два раза.

На сегодняшний день киевский режим значительно утратил возможность восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан Сергей Рудской первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ

Стратегическая инициатива в зоне СВО окончательно перешла к России

По словам Рудского, в зоне ведения боевых действий инициатива сейчас находится на стороне России, Украина же не может ничего противопоставить, несмотря на все попытки Киева и его западных партнеров остановить продвижение российских войск.

Так, только за прошлый год ВС России удалось освободить более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории. Генерал-полковник также добавил, что весной прошлого года российские военнослужащие завершили уничтожение украинских формирований, проникших в Курскую область.

Боевой потенциал ВСУ, отметил Рудской, постоянно снижается — это связано с ударами ВС России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре. Теперь возможности Киева в сфере производства и оснащения ВСУ вооружением и военной техникой значительно снизились. «За счет успешных действий Объединенной группировки войск значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил», — резюмировал офицер.

Новой особенностью боев стали зоны сплошного огневого поражения

В зоне СВО появилась новая особенность боев — там появились зоны сплошного огневого поражения. Они представляют собой полосу перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой противник уничтожается при помощи массированного применения огневых средств и беспилотников. Офицер отметил, что в этих зонах российские бойцы «охотятся» за образцами вооружения и военной техники, а также за живой силой ВСУ.

Фото: Global Look Press

В связи с этим, добавил Рудской, украинские военные не могут начать наступление — у них просто не получается сосредоточить на линии боевого прикосновения достаточное количество сил.

ВСУ осознают, что оказались в невыгодном положении, поэтому используют тактику «медийных побед». В частности, армия Украины не может взять под контроль Купянск, и понимает это — несколько попыток контратаковать занятый российскими солдатами стратегически значимый город обернулись провалом. Поэтому сейчас командование ВСУ создает видимость успешности боевых действий за этот населенный пункт, показывая мнимый успех на этом направлении в медиа.