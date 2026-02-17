«И возглавил эскадрилью — Том Круз». На Западе рассказали о секретном подразделении F-16 для защиты Киева. На Украине все отрицают

IO: Некоторыми F-16 на Украине управляют пилоты из США и Нидерландов

Французский портал Intelligence Online сообщил о создании на Украине секретной эскадрильи F-16. Утверждается, что подразделение, состоящее из украинских, американских и голландских пилотов, сформировано для защиты воздушного пространства Киева.

На Украине поспешили опровергнуть данную информацию. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что американские многофункциональные истребители пилотируют исключительно украинцы.

Он похвалил соотечественников за эффективность и профессионализм, а также высмеял данные о том, что отражать атаки российских крылатых ракет и беспилотников украинцам помогают ветераны операций на Ближнем Востоке и в Афганистане. «Ага! И возглавил эскадрилью — [американский актер] Том Круз», — сыронизировал Игнат, сопроводив сообщение кадром из фильма «Топ Ган: Мэверик», в котором Круз сыграл главную роль. В этой картине артист предстал летчиком-испытателем ВМС США Питом Митчеллом по прозвищу Мэверик.

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

В России нашли выгоду от участия западных летчиков в воздушных боях над Украиной

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя информацию про секретную эскадрилью F-16, указал, что «участие западных пилотов в конфликте всегда было секретом полишинеля».

Он обратил внимание, что ускоренное обучение украинских летчиков не позволяет им полноценно реализовывать потенциал американских истребителей. Кроме того, продолжил журналист, в рядах украинской армии не так много пилотов с достаточно хорошим уровнем английского языка, необходимым для участия в программе обучения. «В-третьих, военнослужащие стран НАТО получают бесценный опыт, который, по возвращении домой, передадут своим сослуживцам. Где еще им учиться боевой работе в условиях противодействия российской ПВО и истребительной авиации, как не на Украине?» — задал риторический вопрос военкор.

При этом Коц указал на выгоду России от участия западных летчиков в воздушных боях над Украиной. Он отметил, что офицеры Воздушно-космических сил России тоже изучают противника, работающего на технике Североатлантического альянса и по методичкам военно-политического блока. «Полученные знания им очень пригодятся в ходе прямых столкновений с ВВС стран альянса. Которые, к сожалению, уже кажутся неизбежными», — заключил журналист.

Как ВСУ используют F-16?

В 2023 году Вашингтон разрешил передать Киеву истребители F-16 Fighting Falcon производства американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. На подготовку инфраструктуры и на обучение украинских пилотов ушло больше года, поэтому первые боевые вылеты военнослужащие ВСУ совершили лишь в 2024 году. Самолеты они использовали в качестве средств противовоздушной обороны (ПВО).

До сих пор украинская сторона применяет F-16 для перехвата российских беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов-камикадзе «Герань-2». Таким образом, современная истребительная авиация ВСУ практически полностью занята охотой за этими средствами поражения, вместо выполнения ударных задач на линии фронта, указывает Telegram-канал «Военный Осведомитель». Он также обращает внимание, что подобный способ противодействия российским беспилотникам «очень недешевый».

Известно также, что Пентагон заключил контракт на сумму свыше 200 миллионов долларов на обслуживание поступивших в распоряжение ВСУ F-16. Работы по нему будет выполнять бельгийская компания Sabena Aerospace Engineering.

Фото: Vincenzo Pinto / Reuters

На Украине предлагали набирать иностранных пилотов для управления F-16

Еще летом 2024 года член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук рассказывала о планах пригласить иностранных пилотов управлять американскими истребителями четвертого поколения.

Она указывала, что у Воздушных сил ВСУ нет достаточного количества подготовленных летчиков для F-16. В связи с этим Киев рассматривал вариант набора иностранных специалистов на должности пилотов и инженерно-технического состава для обслуживания самолетов.

«Мы готовы приглашать сюда по контракту в том числе и военных пилотов-иностранцев в пару к нашим украинским летчикам», — говорила Савчук.

ВСУ потеряли часть американских истребителей

По информации российской стороны, к весне 2025 года Украина потеряла часть поставленных западными союзниками истребителей F-16. Точное количество неизвестно. Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в марте заявлял, что насчитал пять уничтоженных F-16 из тех 12 машин, которые Нидерланды передали Украине в первый транш. В феврале 2026 года в комментарии NEWS.ru он предположил, что на вооружении ВСУ осталось не более четырех боеготовых самолетов этого типа, два из которых не готовы к бою.

В июне 2025-го после крушения истребителя F-16 под управлением летчика первого класса подполковника Максима Устименко военный эксперт Алексей Живов заявлял, что ВСУ потеряли два или три американских истребителя и располагают примерно дюжиной самолетов. А в следующем месяце полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ потеряли почти половину от полученных американских истребителей F-16. «Им пригнали где-то в пределах 15 штук. (…) Приблизительно семь-восемь осталось. Мы с ними боремся всеми видами. Как только они попадают в зону нашей ПВО, мы наносим удары», — сказал он.

В Министерстве обороны России же доложили, что противовоздушная оборона и Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2025 году сбили не менее 19 истребителей противника в том числе американский F-16.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заметил, что на Украине уже стало хорошей традицией падение истребителей F-16. По его словам, поставка Киеву этих самолетов была роковой ошибкой, так как испортит репутацию истребителя как супероружия.

На Украине признавали потерю нескольких F-16, однако официально не разглашали информацию, что первый полученный от западных стран истребитель мог потерпеть катастрофу в результате дружественного огня.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявляла, что F-16, упавший летом 2024 года, был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. «По моей информации, F-16 (...) был сбит из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он [пилот] "не справился с управлением"», — сказала она.

В 2025 году Безуглая напомнила, что результаты расследования по первой катастрофе F-16 до сих пор не опубликованы. Кроме того, она обвинила украинское командование в убийстве пилота Максима Устименко. Она указала, что если Украина не будет развивать дроновое ПВО, продолжит блокировать закупки и одновременно отправлять дорогих пилотов сбивать российские дроны, «то это — убийство пилотов и уничтожение самолетов».