20:16, 21 февраля 2026

В США поддержали участие россиян в Паралимпиаде

Спецпосланник президента США Замполли поддержал участие россиян в Паралимпиаде
Владислав Уткин
Михаил Асташов, двукратный чемпион Паралимпиады 2020

Михаил Асташов, двукратный чемпион Паралимпиады 2020 . Фото: Issei Kato / Reuters

Паоло Замполли, спецпосланник президента США Дональда Трампа, поддержал участие россиян в Паралимпиаде. Его слова приводит The New York Times.

«Я думаю, спорт для всех», — заявил Замполли. Отмечается, что его позиция на этот счет существенно отличается от мнения, принятого среди лидеров стран ЕС.

Ранее Замполли посетил церемонию открытия зимних Олимпийских Игр, которая прошла в Милане 6 февраля. Он был там вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина д`Ампеццо. В ней примут участие шесть российских спортсменов, они будут соревноваться с флагом и гимном. Из-за этого сборная Украины объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады.

