В Международной федерации хоккея выразили надежду на участие сборной России в Играх-2030

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Боб Николсон выразил надежду на участие сборной России в Олимпийских играх-2030. Его слова приводит ТАСС.

«Всегда здорово видеть российских игроков, у вас немало отличных хоккеистов. Мы с надеждой смотрим на то, что они выступят на следующих Играх без ограничений в политическом плане», — сказал Николсон.

На Олимпиаде-2026 третье место заняла сборная Финляндии. В финале встретятся команды Канады и США. Матч между ними пройдет 22 февраля, начало запланировано на 16:10 по московскому времени.

Сборная России не принимает участия в международных соревнованиях с весны 2022 года. Четыре года назад на Олимпиаде в Пекине россияне завоевали серебряные медали, уступив в финале финнам со счетом 1:2.