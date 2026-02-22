Реклама

11:22, 22 февраля 2026

В Международной федерации хоккея выразили надежду на участие сборной России в Играх-2030

Международная федерация хоккея надеется увидеть сборную России на Играх-2030
Владислав Уткин
Игроки сборной России

Игроки сборной России. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Боб Николсон выразил надежду на участие сборной России в Олимпийских играх-2030. Его слова приводит ТАСС.

«Всегда здорово видеть российских игроков, у вас немало отличных хоккеистов. Мы с надеждой смотрим на то, что они выступят на следующих Играх без ограничений в политическом плане», — сказал Николсон.

На Олимпиаде-2026 третье место заняла сборная Финляндии. В финале встретятся команды Канады и США. Матч между ними пройдет 22 февраля, начало запланировано на 16:10 по московскому времени.

Сборная России не принимает участия в международных соревнованиях с весны 2022 года. Четыре года назад на Олимпиаде в Пекине россияне завоевали серебряные медали, уступив в финале финнам со счетом 1:2.

