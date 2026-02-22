Сборная Финляндии одолела Словакию в матче за третье место на Олимпиаде

Сборная Финляндии стала бронзовым призером олимпийского хоккейного турнира, в матче за третье место она обыграла Словакию со счетом 6:1. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Счет на 8-й минуте поединка открыл Себастьян Ахо. В середине второго периода Эрик Хаула увеличил преимущество финской команды. Томаш Татар за 30 секунд до второго перерыва сократил отставание словаков, но в третьем периоде голы Роопе Хинца, Каапо Какко, Йоэля Армиа и Хаулы, оформившего дубль, принесли победу финнам.

Таким образом, сборная Финляндии, которая выиграла на Олимпиаде 2022 года, в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые медали. Кроме того, она дважды становилась серебряным призером Игр. Словаки, как и в 2010 году, вышли в четверку сильнейших, но уступили в матче за третье место.

Финал олимпийского хоккейного турнира пройдет 22 февраля, в нем встретятся сборные США и Канады. Матч начнется в 16:10 по московскому времени.