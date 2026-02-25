Российские лыжники отказались от поездки на этап Кубка мира в США

Российские лыжники будут готовиться к финалу Кубка страны вместо поездки в США

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева отказались от поездки на этап Кубка мира в США. Вместо этого они будут готовиться к финалу Кубка России в Кировске, сообщает РИА Новости.

«Возможность поехать в США теоретически есть. Но нам необходимо провести определенную работу перед финалом Кубка России в Кировске», — сказал главный тренер сборной России Евгений Сорин.

Также он добавил, что поездка в США получится достаточно тяжелой и дорогостоящей, поэтому от нее решили отказаться. «Если они поедут в Америку, то фактически будут не готовы бежать в Кировске», — заявил специалист.

Оба спортсмена участвовали в Олимпиаде-2026. Коростелев стал четвертым в скиатлоне, а также занял пятое место в масс-старте на 50 километров. Непряева финишировала 17-й в скиатлоне. Кроме того, она заняла 11-е место в масс-старте, но ее дисквалифицировали из-за неправильной смены лыж во время гонки.