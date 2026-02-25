Реклама

Россия
18:38, 25 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России усомнились в словах Зеленского о поломке нефтепровода «Дружба»

Депутат Завальный усомнился в словах Зеленского о поломке «Дружбы»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный усомнился в достоверности слов президента Украины Владимира Зеленского о поломке нефтепровода «Дружба». В беседе с «Лентой.ру» депутат отметил, что в этом вопросе доверяет специалистам из Венгрии и Словакии.

«По информации, я так понимаю, их спецслужб, которые занимаются сбором информации, нефтепровод находится в исправном состоянии. А то, что не транспортируется нефть, это по политическим основаниям», — заметил Завальный.

Ранее Зеленский, комментируя приостановку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» не будет быстрым.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждал, что возобновление и срок транспортировки нефти по «Дружбе» зависят исключительно от Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также сообщал, что «Дружба» функционирует, а украинская сторона так и не позволила словацкому послу посетить якобы поврежденную часть инфраструктуры.

Как сообщала венгерская компания MOL, нефть из России не поступает в Венгрию по «Дружбе» с 27 января. В феврале министерство экономики Словакии подтвердило приостановку прокачки нефти по южной ветке нефтепровода.

