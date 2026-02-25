Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила бойкот церемонии открытия Паралимпиады со стороны шести европейских стран. Ее слова приводит ТАСС.
«Это попытка запугать наших спортсменов и Международный паралимпийский комитет (МПК). Но попытка слабая, никто на это реагировать не будет», — сказала Журова.
Также она отметила, что решение о допуске российских паралимпийцев никто не отменит. «Таким поведением страны наносят ущерб только себе и своим спортсменам, не более того», — подытожила Журова.
Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней примут участие шесть спортсменов из России, которые будут соревноваться с флагом и гимном.
Ранее стало известно, что Украина объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за присутствия российских и белорусских атлетов. Впоследствии к ней присоединились Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия и Эстония. Кроме того, министр иностранных дел и премьер-министр Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов.