12:56, 25 февраля 2026Спорт

Журова оценила бойкот церемонии открытия Паралимпиады

Депутат Госдумы РФ Журова назвала слабым бойкот церемонии открытия Паралимпиады
Владислав Уткин

Фото: Claudia Greco / Reuters

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила бойкот церемонии открытия Паралимпиады со стороны шести европейских стран. Ее слова приводит ТАСС.

«Это попытка запугать наших спортсменов и Международный паралимпийский комитет (МПК). Но попытка слабая, никто на это реагировать не будет», — сказала Журова.

Также она отметила, что решение о допуске российских паралимпийцев никто не отменит. «Таким поведением страны наносят ущерб только себе и своим спортсменам, не более того», — подытожила Журова.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней примут участие шесть спортсменов из России, которые будут соревноваться с флагом и гимном.

Ранее стало известно, что Украина объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за присутствия российских и белорусских атлетов. Впоследствии к ней присоединились Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия и Эстония. Кроме того, министр иностранных дел и премьер-министр Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов.

