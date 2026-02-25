Депутат Госдумы РФ Журова назвала слабым бойкот церемонии открытия Паралимпиады

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила бойкот церемонии открытия Паралимпиады со стороны шести европейских стран. Ее слова приводит ТАСС.

«Это попытка запугать наших спортсменов и Международный паралимпийский комитет (МПК). Но попытка слабая, никто на это реагировать не будет», — сказала Журова.

Также она отметила, что решение о допуске российских паралимпийцев никто не отменит. «Таким поведением страны наносят ущерб только себе и своим спортсменам, не более того», — подытожила Журова.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней примут участие шесть спортсменов из России, которые будут соревноваться с флагом и гимном.

Ранее стало известно, что Украина объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за присутствия российских и белорусских атлетов. Впоследствии к ней присоединились Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия и Эстония. Кроме того, министр иностранных дел и премьер-министр Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов.

