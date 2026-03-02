Реклама

22:58, 2 марта 2026Спорт

Украинцам запретили выступать на Паралимпиаде в форме с картой Украины

Владислав Уткин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинцам выступать на Паралимпиаде в форме с картой Украины. Об этом сообщает Sport.ua.

«Мы подготовили парадную форму для нашей команды. Международный Паралимпийский комитет (МПК) сказал: "Нет, так не пойдет!“ Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме», — сказал президент Национального паралимпийского комитета (НПК) Украины Валерий Сушкевич.

Ранее НПК Украины выступил с инициативой бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, которые будут соревноваться с флагами и гимнами своих стран. Эту идею поддержали Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия и Эстония.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней примут участие шесть спортсменов из России.

