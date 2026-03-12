Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:57, 12 марта 2026Россия

«Распутица добралась до фронта». ВСУ начали охоту на российских военнослужащих, которые сбивают их поставки дронами. Что известно?

ВСУ начали охоту на бойцов ВС России из-за распутицы в приграничье
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут передвигаться и получать поставку вооружений из-за таяния снега в приграничье. Об этом сообщили авторы портала «Архангел спецназа».

«Распутица добралась до фронта. С приходом весны началось таяние снега. Позиции затоплены, земля в грязи», — сказано в сообщении.

По словам источника, украинские бойцы приостановили доставки снаряжения по земле — все посылки в текущих погодных условиях они получают с октокоптеров. Однако и такую логистику армия России пресекает, уничтожая все поставки FPV-дронами. В связи с этим ВСУ начали очень активную работу по поиску российских военнослужащих.

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Авторы также отметили, что на линии фронта в ближайшие дни будет затишье из-за погоды. ВСУ уже были вынуждены оставить попытки пешего штурма российских позиций у границы и полностью сосредоточились на атаках по операторам дронов.

«Ввиду того что наши расчеты БПЛА не дают противнику передвигаться, ВСУ начали очень активную работу по поиску наших расчетов (...) Они перестали бить по переднему краю, а именно выискивают расчеты», — заявили в «Архангеле спецназа».

Однако, как только почва затвердеет, обстановка в зоне боевых действий вновь обострится, подчеркнул источник.

Российские бойцы делают ловушки для ВСУ

Российские операторы дронов создают минные поля по маршрутам снабжения ВСУ, рассказал боец с позывным Кизляк. Ловушки подразделения делают там, где их меньше всего ждут.

Наша задача — не дать противнику расслабиться. Мы не гоняемся за каждой машиной, мы делаем так, чтобы они сами нашли свой "подарок"

военнослужащий ВС России

Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Россия отомстила за удары по Брянску

10 марта ВСУ атаковали Брянск ракетами Storm Shadow. Одна из них упала в район крупной транспортной развязки — рядом с ней находятся торговый центр и жилой сектор. По меньшей мере 42 человека пострадали. Также известно о шести жертвах среди местных жителей.

Информацию подтвердил губернатор региона Александр Богомаз, назвав произошедшее бесчеловечным террористическим актом. В городе был объявлен траур.

Материалы по теме:
ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы
ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы
10 марта 2026
Российские военные отомстили за удары по Брянску. На позиции ВСУ сбросили бомбы с надписью «За каждого нашего — 1000 ваших»
Российские военные отомстили за удары по Брянску. На позиции ВСУ сбросили бомбы с надписью «За каждого нашего — 1000 ваших»
Сегодня

Позже Вооруженные силы России сбросили на позиции Украины бомбы весом в полтонны. На них оказались надписи: «За каждого нашего — 1000 ваших» и «За мирных жителей! Брянск».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Распутица добралась до фронта». ВСУ начали охоту на российских военнослужащих, которые сбивают их поставки дронами. Что известно?

    Неизвестный открыл стрельбу в синагоге в США

    Назван способ снизить уровень холестерина за два дня

    Российский школьник внезапно провалился сквозь снег по пути домой

    Российские Х-35 назвали «ракетами с интеллектом»

    Раскрыта судьба не нашедшего покупателей особняка Лободы в России

    Следователи раскрыли детали произошедшей с детьми в Звенигороде трагедии

    Студент спасся от леопарда и забил его насмерть камнями

    МИД Ирана заявил о «начале конца» ООН

    Мать четырех детей поехала в Турцию ради операции по подтяжке груди и не выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok