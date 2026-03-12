Российские военные отомстили за удары по Брянску. На позиции ВСУ сбросили бомбы с надписью «За каждого нашего — 1000 ваших»

ВС РФ ударили по ВСУ бомбами с надписью «За Брянск», появились фото

Россия сбросила бомбы весом в полтонны с надписью «За Брянск» на позиции Украины. Так российские военные отомстили за недавние действия ВСУ в приграничном городе.

Telegram-канал «Позывной Герань» показал в сети фото авиабомб, прикрепленных к российскому самолету. На них же оказались надписи: «За каждого нашего — 1000 ваших» и «За мирных жителей! Брянск».

Известно, что это бомбы весом в 500 килограммов — ФАБ-500. Их прикрепили к бомбардировщику Су-34. Все снаряды были оснащены УМПК — управляемыми модулями планирования и коррекции.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Высказаны необычные предположения про атаку ВСУ по Брянску

Военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение о том, что Россия может ответить украинским военным за недавние удары по жителям Брянска. Он также добавил, что ответчиком может оказаться и сама Великобритания, так как именно ее ракеты Storm Shadow были использованы ВСУ.

Необычная версия, объясняющая произошедшее, была предложена и ветераном СВО Алексеем Васильевым. Он обратил внимание на тот факт, что применение ракет Storm Shadow возможно лишь по согласованию с Лондоном, и таких ракет в распоряжении Киева осталось крайне мало. Помимо этого, указал он, удар совпал по времени с телефонным разговором президентов России и США.

О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей? Алексей Васильев ветеран СВО

На фоне всего Васильев сделал вывод, что атака на Брянск может быть отголоском конфликта США и Британии. Все это также относится к нынешнему конфликту на Ближнем Востоке. А военкор Александр Коц в дальнейшем уточнил, что удар был демонстративным — атака ВСУ произведена «средь бела дня».

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ВСУ атаковали Брянск ракетами Storm Shadow

Вечером во вторник, 10 марта, ВСУ атаковали Брянск, находящийся недалеко от границы. Mash указывал, что бойцы использовали для ударов семь британских высокоточных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Также предполагается, что самолет ВСУ для этой атаки могли поднять из Одесской области.

Несколько украинских ракет нанесли значительные повреждения и ущерб в ходе атаки на Россию. В частности, один из ударов ВСУ пришелся на завод, производящий микросхемы для мобильных устройств.

По меньшей мере 42 человека пострадали. На данный момент известно о шести жертвах среди местных жителей.

Информацию о жертвах подтвердил глава региона Александр Богомаз. Он назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом и добавил, что в городе принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий атаки. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указал, что для исключения вероятности подобных ударов российским военным надо добиться победы в спецоперации.