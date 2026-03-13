Производитель атакующих Россию дронов создаст подлодку для сброса «грузов на дно» Арктики

Компания Anduril создаст для ВМС США сверхбольшую беспилотную подлодку

Компания Anduril — производитель бомбящих Россию дронов — планирует создать для Военно-морских сил (ВМС) США в рамках программы Combat Autonomous Maritime Platform Project (CAMP) сверхбольшую беспилотную подлодку. Об этом сообщает Defense News.

В конкурсной документации CAMP говорится о необходимости создания крупного подводного аппарата, способного маневрировать в условиях отсутствия GPS-сигнала, погружаться на глубину около 200 метров и сбрасывать «различные полезные грузы на морское дно». Среди других требований — возможность подлодки оставаться под водой в течение длительного времени и легко транспортироваться и подниматься с помощью имеющегося в продаже грузового и логистического оборудования.

«Тихий океан, а также Крайний Север, где начинается новая борьба вокруг Арктики, — это борьба на воде. Поэтому очевидно, что роботы необходимы для дополнения пилотируемых систем», — заявил журналистам на круглом столе старший вице-президент морского подразделения морских систем Anduril Шейн Арнотт.

Расширенную демонстрацию предлагаемой компанией морской платформы Dive-XL планируется провести в течение четырех месяцев после заключения контракта. Согласно Defense News, Dive-XL отвечает многим требованиям, указанным в первоначальном тендере CAMP. В частности, аппарат приводится в движение электрической силовой установкой, которая позволяет ему быстро перемещаться на больших глубинах, не всплывая на поверхность, и может преодолевать расстояние более 3700 километров. Также Dive-XL может переносить до трех модулей полезной нагрузки, то есть способен выступать носителем других беспилотников, способных проводить наблюдение или наносить удары под водой.

«Кроме того, платформа Dive-XL помещается в коммерческие грузовые контейнеры и может транспортироваться поездом или грузовиками, что соответствует требованиям ВМС к модульной, простой в использовании системе», — говорится в публикации.

В октябре 2025 года Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что сравнительно дешевые модульные крылатые ракеты семейства Barracuda производства Anduril, которые США, возможно, будут поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ), могут ударить по таким российским городам, как Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Москва и Саратов.

В апреле Defense News сообщило, что Anduril представила линейку подводных беспилотников Copperhead, носителем которой (в варианте Copperhead-M) выступит беспилотная подлодка Dive-LD или Dive-XL.

В декабре 2024 года Breaking Defense рассказал, что американская компания Anduril проведет испытания беспилотной подводной лодки Dive-XL у берегов Калифорнии.

В апреле 2023-го основатель компании-разработчика Anduril Australia Палмер Лаки заявил оборонному журналу ADM, что производимые в Австралии дроны-камикадзе Altius 600M поставляются США украинской стороне, при этом оператор ВСУ имеет возможность управлять сразу несколькими такими беспилотниками.