21:03, 16 марта 2026

Жертва Джеффри Эпштейна рассказала о встрече с бывшим принцем Эндрю

Жертва Эпштейна рассказала, что принц Эндрю коснулся ее груди на вечеринке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Marcin Nowak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Одна из жертв финансиста-педофила Джеффри Эпштейна заявила, что бывший принц Эндрю во время встречи коснулся ее груди. Об этом сообщает Mirror.

По словам Кэролайн Кауфман, которой сейчас 32 года, она оказалась в резиденции Эпштейна в Нью-Йорке в декабре 2010 года. Ей сказали, что ее ждет фотосессия. Однако вместо этого 17-летняя девушка попала на масштабную вечеринку, где царила, как она выразилась, «омерзительная атмосфера мясного рынка»: внутри было много молодых девушек в одинаковых черных платьях. Главным гостем был бывший принц Эндрю. Когда он подошел к Кауфман, чтобы познакомиться, его рука якобы задела ее грудь. Однако после того как он узнал ее возраст, он, по словам девушки, отшатнулся.

Кауфман утверждает, что провела в доме около 40 минут, после чего ее изнасиловал Эпштейн. Она также заявила, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор знает гораздо больше, чем говорит, и должен быть привлечен к ответственности. Адвокаты Кауфман ранее заявляли, что готовы вручить ему повестку лично, если потребуется. Сам бывший принц последовательно отрицает все обвинения, связанные с его дружбой с педофилом. В 2019 году он утверждал в интервью, что специально прилетал в Нью-Йорк, чтобы разорвать отношения с Эпштейном.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива документов Эпштейна бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк. О его аресте стало известно 19 февраля.

