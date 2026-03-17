14:35, 17 марта 2026

«Ни один регион не может чувствовать себя в безопасности». Шойгу признал масштабную угрозу от ВСУ

Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Урал был недосягаем для воздушных ударов с Украины, но теперь находится в зоне непосредственной угрозы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Шойгу перечислил факторы риска на Урале

По его словам, в Уральском федеральном округе (УФО) имеется ряд ключевых факторов риска. Так, это промышленный и оборонный потенциал региона, который является одним из основных индустриальных центров России.

«Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, химической промышленности, крупнейшие разрабатываемые нефтяные и газовые месторождения — все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства», — объяснил Шойгу.

Кроме того, фактором риска является транспортная инфраструктура, включая крупные железнодорожные магистрали и узлы, автомобильные дороги федерального значения и трубопроводы, связывающие европейскую и азиатскую части России.

ВСУ усилили атаки на инфраструктуру России

Шойгу подчеркнул, что динамика развития средств поражения в арсенале Украины угрожает мирному населению России. Из-за военного усиления Вооруженных сил Украины (ВСУ) «ни один российский регион не может чувствовать себя в безопасности», признал он масштабную угрозу.

В 2025 году ВСУ почти в четыре раза увеличили число атак на инфраструктуру России. За прошлый год было совершено свыше 23 тысяч воздушных атак на различные объекты. Шойгу также пояснил, что на данный момент первоочередными целями ВСУ являются объекты военного назначения и топливно-энергетического комплекса.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина не оставляет попыток диверсий в России

Также Шойгу обратил внимание, что Украина с союзниками не оставляют попытки диверсий и терактов в России. Так, в 2025 году было совершено 1830 терактов, что на 40 процентов больше, чем в 2024-м. Кроме того, Украина пытается воздействовать на россиян с помощью интернета, склоняя их к противоправным действиям.

Россия на данный момент противостоит действиям 56 стран, которые пытаются совершать диверсии на критически важных объектах. Шойгу подчеркнул, что в ответ нужно противопоставить высочайшую организованность и сделать все для защиты критической инфраструктуры.

По словам секретаря Совебза, президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание вопросам безопасности критически важных объектов.

