18:14, 18 марта 2026Экономика

ЦБ резко повысил курс доллара в России

ЦБ повысил на 1,22 рубля официальный курс доллара в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 19 марта, составят примерно 83,13 рубля. Для сравнения, в среду, 18 числа, официальный курс доллара находился на уровне 81,91 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки мировой резервной валюты на 1,22 рубля. Официальные курсы евро и юаня также заметно подскочили. Так, котировки евро повысили на 1,51 рубля — с 93,16 до 94,67 рубля, а юаня — на 25 копеек, с 11,89 до 12,12 рубля.

Рубль начал снижение к основным валютам в конце прошлой недели. В разгар этой курс доллара на российском межбанке достиг максимальных с конца сентября 84,05 рубля. Котировки евро, в свою очередь, превысили 96 рублей впервые с 31 декабря 2025 года. Что касается юаня, то китайская валюта подорожала до 12,17 рубля, что стало наивысшим значением с 10 марта прошлого года.

Аналитики объясняют резкое ослабление рубля рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики эксперты отнесли падение нефтегазовых доходов, остановку продажи валюты Минфином из-за готовящегося пересмотра бюджетного правила, а также рост спроса на доллары и юани со стороны российских импортеров. Кроме того, на ситуацию оказывает давление ожидание участниками рынка снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится в пятницу, 20 марта.

    Последние новости

    Путин обратился к МОК

    Получивший мандат Жириновского депутат прокомментировал исключение из ЛДПР

    Россиянин попал под следствие после получения имущества почти на 100 миллионов рублей

    В России резко подскочили продажи электромобилей

    Глава Нацразведки США высказалась о военном потенциале России

    Гонщиков «Формулы 1» сравнили с бродягами из-за новой формы от Adidas

    В Раде резко отреагировали на подарок Зеленского Карлу III

    Новый фильм про СВО довел до слез депутатов

    США запаслись нефтью

    Названы наиболее распространенные возрастные поломки автомобилей в России

    Все новости
