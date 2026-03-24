В Колумбии упал самолет. На борту находились свыше 100 военных, больше половины из них погибли. Что известно о причинах крушения?

В Колумбии военный самолет Lockheed Martin Hercules C-130 с более чем сотней пассажиров на борту упал при взлете. Катастрофа произошла в городе Пуэрто-Легуисамо, в южной части колумбийской Амазонии близ границы с Перу.

По предварительным данным, во время выполнения маневра самолет не смог должным образом набрать высоту после взлета. Военные направлялись в Пуэрто-Асис в рамках ротации войск в регионе, перед возвращением в столицу Боготу.

Журналист Маурисио Ванегас опубликовал видео с горящими обломками, а также видео с летящим на очень низкой высоте самолетом, сделанное за несколько секунд до крушения.

На борту самолета Lockheed Martin Hercules C-130 находились 128 человек, 66 из них стали жертвами авиакатастрофы. Также известно, что 57 человек госпитализировали. Судьба еще 4 пассажиров в данный момент неизвестна.

На данный момент подтверждено 66 погибших после авиакатастрофы в Пуэрто-Легисамо. 58 из них — из Национальной армии, 6 — из Воздушно-космических сил Колумбии и 2 — из Национальной полиции Радиостанция Caracol

Однако изначально президент Колумбии Густаво Петро сообщал о том, что по меньшей мере 77 военных были спасены после крушения самолета.

Учебный самолет с курсантами разбился в российском городе

В феврале учебный самолет Diamond с курсантами разбился в Орске. Рухнувшее судно принадлежало Ленинградской академии имени Новикова.

Жертвами крушения самолета Diamond в Орске стали три человека. Речь идет о пилоте Василии Н.В. 1989 года рождения, а также двух членах экипажа — Тимофее К.М. 2005 года рождения и Дмитрии С.Е. 2004 года рождения. По предварительным данным, борт совершал учебный полет.

По данным Telegram-канала Shot, причиной крушения самолета Diamond с курсантами могло быть сваливание. Отмечается, что при сваливании воздушный поток неправильно обтекает крыло и срывается с него. Самолет в это время начинает трясти, и управление теряется. Канал добавил, что сваливание может произойти даже с полностью исправным бортом.