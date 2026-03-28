«Это опасная игра». Могут ли Турция и Украина разругаться из-за ударов по танкерам в Черном море и чем это обернется для России?

Политолог Озертем: Украина подрывает безопасность Турции ударами в Черном море

Удары Украины по судам, перевозящим российскую нефть, подрывают безопасность Турции и международного энергетического рынка. Об этом «Ленте.ру» сказал турецкий политолог, ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy (Стамбул), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем.

Украина влезает в опасную игру, которая подрывает энергетическую безопасность в регионе и создает риски Турции. Учитывая, что иранский кризис стал серьезным вызовом на рынке нефти, такая эскалация может привести к проблемам в отношениях с Киевом Хасан Селим Озертем турецкий политолог, ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy

26 марта турецкий нефтяной танкер Altura подвергся атаке в Черном море. По данным телеканала NTV, на судне находилось 140 тысяч тонн нефти. После атаки произошел мощный взрыв, и экипаж из 27 граждан Турции запросил помощь. Уточняется, что никто не пострадал.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что танкер атаковали, вероятнее всего, не беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а безэкипажным катером. По словам военного корреспондента Александра Коца, судно могло быть атаковано Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Киев не в первый раз подозревают в подрыве танкеров в Черном море. 2 декабря прошлого года был атакован российский танкер Midvolga 2, который находился примерно в 80 милях (148 километрах) от побережья Турции. Также в прошлом году под удар попали два нефтяных танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat, следовавшие в Россию. Диверсии также прокомментировало руководство Турецкой республики.

Конфликт между Россией и Украиной, похоже, угрожает безопасности судоходства в Черном море. Мы никоим образом не можем оправдать нападения на суда в нашей исключительной зоне Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Как указал Озертем, украинские удары на море серьезно угрожают интересам Анкары.

«Украина недовольна текущей динамикой на энергетических рынках, которая служит интересам России (...) Поэтому Киев решил атаковать суда, находящиеся под санкциями европейских и американских властей. Для Турции это риски, потому что несколько атак произошли в исключительной экономической зоне государства», — подчеркнул аналитик.

Турция рассматривает нынешнюю эскалацию как риск для своего суверенитета. Вероятно, эти сигналы были переданы Киеву Хасан Селим Озертем турецкий политолог, ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy

Фото: Umit Bektas / Reuters

Какие меры примет Турция для безопасности Черного моря?

Как указал Озертем, Турция пытается решить проблему дипломатическими методами.

Турецкое правительство явно предпринимает дипломатические усилия и по нужным каналам доводит до Украины свою позицию по атакам Хасан Селим Озертем турецкий политолог, ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy

При этом эксперт подчеркнул, что действия Киева не направлены против военно-морских сил страны.

«Эти атаки явно не направлены против турецкого флота (...) Поэтому вряд ли Турция рассматривает какие-либо военные варианты. Однако Анкара точно доносит позицию, что подобная эскалация слишком опасна и подрывает динамику безопасности в Черном море. До новых инцидентов таких усилий будет достаточно», — добавил собеседник.

Угрожают ли действия Украины сотрудничеству России и Турции?

Озертем подчеркнул, что устроенные Киевом инциденты не помешают сотрудничеству России и Турции. По его словам, Москва может даже увеличить поставки нефти Анкаре из-за иранского конфликта.

Турция недавно проводила стратегию по снижению своей зависимости от российской нефти из-за санкций (...) Однако нынешняя ситуация в Иране, вновь сделает Россию важным поставщиком на рынке сырой нефти Хасан Селим Озертем турецкий политолог, ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy

«Поэтому подобные атаки Украины подрывают движение нефти между Россией и Турцией. Но трудно утверждать, что эти действия подорвут динамику между Россией и Турцией из-за растущих потребностей в энергетике. Возможно, это лишь создаст дополнительные проблемы в отношениях между Москвой и Киевом», — добавил собеседник.

Кроме того, Озертем напомнил о перспективах сотрудничества двух стран в газовой отрасли: «Россия является одним из основных поставщиков природного газа для Турции. И это будет продолжаться, поскольку существуют долгосрочные контракты, которым не должен помешать украинский конфликт».

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Как Россия реагирует на действия Украины?

27 марта состоялась беседа замглавы МИД России Александра Грушко с турецким послом Танжу Бильгичем. Темой беседы стали удары безэкипажных катеров и БПЛА ВСУ по нефтяному танкеру Турции.

«С российской стороны подчеркнута необходимость ясной публичной реакции с осуждением преступных действий киевского режима, принятия дополнительных мер в целях обеспечения безопасности энергетических поставок в регионе», — отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Также 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на способность Анкары повлиять на Киев, чтобы пресечь удары по энергетической инфраструктуре.

Убеждены, что турецкая сторона может использовать свое влияние на киевский режим для того, чтобы предостеречь его от таких безрассудных действий Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Представитель Кремля также сообщил, что Москва на постоянной основе передает Анкаре озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».