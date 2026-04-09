03:48, 9 апреля 2026

Трамп захотел наказать некоторые страны НАТО. За что?

WSJ: Трамп может вывести войска из стран НАТО за недостаточную поддержку в Иране
Марина Совина
Марина Совина
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Белый дом может наказать некоторые страны НАТО за недостаточную поддержку в Иране, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, президент США Дональд Трамп может вывести американские войска из стран НАТО, которые считаются неблагоприятными.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по его мнению, не были полезны для США и Израиля во время войны с Ираном

The Wall Street Journal

6 апреля Трамп резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».

Трамп обсудит с Рютте вопрос о возможном выходе США из НАТО

Американский президент обсудит с генсеком НАТО Марком Рютте вариант возможного выхода США из альянса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, печально, что Североатлантический альянс «отвернулся от американского народа за последние шесть недель». Она напомнила, что именно «американский народ сокращает финансирование их обороны».

Трамп встретится с секретарем Рютте через пару часов здесь, в Белом доме. Он с нетерпением ожидает очень откровенного и прямого разговора с ним

Кэролайн Левиттпресс-секретарь Белого дома

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя эти сообщения, предрек НАТО мрачное будущее.

Трамп может заявить Рютте об отказе защищать страны НАТО

Западное издание The Telegraph спрогнозировало, что американский лидер на встрече с Рютте может высказаться об отказе защищать страны альянса.

Президент США может дать понять, что он не будет защищать государства-члены, подвергшиеся нападению, что нанесет серьезный удар по самому сердцу альянса

The Telegraph

Издание отмечает, что Трамп с малой вероятностью сможет вывести США из НАТО, однако попробует навредить блоку, несмотря на заверения Рютте в лояльности.

Глава Минобороны Италии усомнился в способности Трампа вывести США из НАТО

Трамп не сможет вывести страну из НАТО, но может принять решение о выводе американского контингента из Европы, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Это нас ослабит, сделает менее защищенными. Сейчас мы не способны действовать сообща и заменить их

Гуидо Крозеттоминистр обороны Италии

Он отметил, что для выхода из альянса Трампу потребовалось бы голосование Конгресса, в успехе которого министр сомневается.

Глава оборонного ведомства Италии также раскритиковал операцию против Ирана, назвав ее начатой «без международного обсуждения и легитимности».

