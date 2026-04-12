Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех соотечественников с праздником Пасхи. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.
Путин напомнил о значении праздника
Путин подчеркнул, что поздравляет православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Он напомнил, что Пасха объединяет россиян вокруг вековых отеческих традиций, духовных ценностей и идеалов.
По словам президента, Русская Православная Церковь (РПЦ) и другие христианские конфессии помогают хранить культурное наследия России, укреплять института семьи и воспитывать подрастающие поколения.
Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов
Российский лидер также отметил важную и многогранную деятельность религиозных организаций. Путин подчеркнул, что она достойна «самого глубокого признания».
Президент встретил Пасху в храме Христа Спасителя
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Он регулярно приезжает на службы в дни основных церковных праздников. В главном кафедральном соборе России патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию.
На службу также приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Среди присутствующих заметили и отца американского миллиардера Илона Маска Эррола. «Он единственный, кому выдали стул», — указал специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников.
Ранее частицу пасхального Благодатного огня доставили из Иерусалима в Москву представители Фонда Андрея Первозванного. Днем в субботу Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Патриарх Кирилл выступил с благодарностью в адрес Путина
Патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя поблагодарил Владимира Путина за безвозмездную передачу двух икон из Третьяковской галереи в РПЦ. Он отметил, что перед иконами молились поколения православных людей, полководцы накануне тяжелых сражений, цари и благочестивые князья.
Это событие войдет не только в историю страны, в историю церкви — оно глубоко войдет в историю нашего народа
Патриарх добавил, что пребывание икон в музее сохранило их от уничтожения, однако не уберегло от поругания. По его словам, святыня, предназначенная для храма, перед которой должны молиться люди, потеряла это значение.