06:24, 12 апреля 2026

Путин поздравил россиян с Пасхой и посетил храм Христа Спасителя. За что его поблагодарил патриарх Кирилл?

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех соотечественников с праздником Пасхи. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин напомнил о значении праздника

Путин подчеркнул, что поздравляет православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Он напомнил, что Пасха объединяет россиян вокруг вековых отеческих традиций, духовных ценностей и идеалов.

По словам президента, Русская Православная Церковь (РПЦ) и другие христианские конфессии помогают хранить культурное наследия России, укреплять института семьи и воспитывать подрастающие поколения.

Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов

Владимир Путинпрезидент России

Российский лидер также отметил важную и многогранную деятельность религиозных организаций. Путин подчеркнул, что она достойна «самого глубокого признания».

Президент встретил Пасху в храме Христа Спасителя

Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Он регулярно приезжает на службы в дни основных церковных праздников. В главном кафедральном соборе России патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию.

На службу также приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Среди присутствующих заметили и отца американского миллиардера Илона Маска Эррола. «Он единственный, кому выдали стул», — указал специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

Ранее частицу пасхального Благодатного огня доставили из Иерусалима в Москву представители Фонда Андрея Первозванного. Днем в субботу Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Патриарх Кирилл выступил с благодарностью в адрес Путина

Патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя поблагодарил Владимира Путина за безвозмездную передачу двух икон из Третьяковской галереи в РПЦ. Он отметил, что перед иконами молились поколения православных людей, полководцы накануне тяжелых сражений, цари и благочестивые князья.

Это событие войдет не только в историю страны, в историю церкви — оно глубоко войдет в историю нашего народа

патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх добавил, что пребывание икон в музее сохранило их от уничтожения, однако не уберегло от поругания. По его словам, святыня, предназначенная для храма, перед которой должны молиться люди, потеряла это значение.

