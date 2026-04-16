17:49, 16 апреля 2026

Военкор обвинил записавшего предсмертное видео Воеводу в «спектакле на потеху противника»

Котенок заявил, что Воевода устроил спектакль на потеху противника
Константин Лысяков
Константин Лысяков

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов, вышедший на связь после записи предсмертного видео, устроил «спектакль на потеху противника». В этом его обвинил военкор Юрий Котенок в Telegram.

Журналист назвал Воеводу шоуменом. «Разыгрывать подобные спектакли на потеху противнику в условиях войны — это как бы вода не на нашу мельницу. Это выглядит низко, по крайней мере не по-мужски и не по-христиански», — считает Котенок.

Он выразил мнение, что Земцов должен понести ответственность за произошедшее.

Ранее Telegram-канал «Повернутые на войне», который Воевода вел до лета 2023 года, заявил, что офицер вышел на связь и потребовал удалить пост о якобы совершенной им краже денег, предназначавшихся экипажу Ка-52 за уничтожение американской боевой машины пехоты Bradley. Как утверждают авторы поста, именно это стало причиной исключения его из администраторов.

Пост Земцова с тремя видео о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести» появился вечером 15 апреля. В роликах офицер пожаловался на конфликт на службе и неверность супруги, а также рассказал, что его подозревают в дискредитации Российской армии.

Однако утром начали поступать сообщения, что Воевода жив. По одной из версий, родственники не дали ему совершить задуманное и сейчас он находится в бегах, после того как самовольно оставил часть. Предположительно, военный скрывается на юге России. Кроме того Земцов вышел на связь с другими военблогерами, но отказался раскрывать местонахождение.

