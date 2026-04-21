16:37, 21 апреля 2026

Россиянка рассказала о вызволении ее дочери в Мексике

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Российская пианистка Марина Романова сообщила, что все еще продолжает бороться за возвращение своей приемной дочери Кристины из Мексики. Уже третий год та находится в приюте при местной прокуратуре, причем почти в полной изоляции, пишет 78.ru.

Пока невеселая картина, но буду бороться все равно

Марина Романовамать девочки

По ее словам, сейчас разбирательства по вызволению девочки все еще продолжаются, иногда обстоятельства складываются более-менее хорошо. На фоне этого женщина верит, что все-таки «пробьет» мексиканскую сторону и добьется своего.

В апреле находящаяся в Мексике россиянка Кристина Романова заявила о намерении остаться для проживания в этой стране. Незадолго до этого посла Мексики в Москве вызвали в МИД России, где он рассказал о следственном опросе представителями правоохранительных органов несовершеннолетней гражданки РФ. Он также подтвердил слова россиянки о ее желании остаться в Мексике.

Ранее член посольства РФ в Мексике Яков Федоров сообщил, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю Кристину Романову. Ее удерживают в учреждении по делам семьи и детей с 2025 года.

Тем временем похищенной в Мексике 17-летней россиянке предрекли рабство. По словам ее приемной матери, Марины Романовой, в деле, возможно, замешаны картели, которые поджидают, когда девочке исполнится 18 лет. Уже в мае, как известно, она станет совершеннолетней.

