Россиянка рассказала о вызволении ее дочери в Мексике

Пианистка Романова продолжает добиваться вызволения ее дочери в Мексике

Российская пианистка Марина Романова сообщила, что все еще продолжает бороться за возвращение своей приемной дочери Кристины из Мексики. Уже третий год та находится в приюте при местной прокуратуре, причем почти в полной изоляции, пишет 78.ru.

Пока невеселая картина, но буду бороться все равно Марина Романова мать девочки

По ее словам, сейчас разбирательства по вызволению девочки все еще продолжаются, иногда обстоятельства складываются более-менее хорошо. На фоне этого женщина верит, что все-таки «пробьет» мексиканскую сторону и добьется своего.

В апреле находящаяся в Мексике россиянка Кристина Романова заявила о намерении остаться для проживания в этой стране. Незадолго до этого посла Мексики в Москве вызвали в МИД России, где он рассказал о следственном опросе представителями правоохранительных органов несовершеннолетней гражданки РФ. Он также подтвердил слова россиянки о ее желании остаться в Мексике.

Ранее член посольства РФ в Мексике Яков Федоров сообщил, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю Кристину Романову. Ее удерживают в учреждении по делам семьи и детей с 2025 года.

Тем временем похищенной в Мексике 17-летней россиянке предрекли рабство. По словам ее приемной матери, Марины Романовой, в деле, возможно, замешаны картели, которые поджидают, когда девочке исполнится 18 лет. Уже в мае, как известно, она станет совершеннолетней.