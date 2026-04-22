Названо число атаковавших Сызрань украинских беспилотников

СК возбудил дело после атаки Сызрани 11 БПЛА ВСУ, погибли женщина и ребенок

ВСУ отправили на атаку Сызрани не менее 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). В результате массированной атаки украинских беспилотников утром 22 апреля погибли женщина и ребенок, пострадали несколько жителей города. Повреждены жилые дома и гражданские объекты. Один из беспилотников попал в четырехэтажный многоквартирный жилой дом из-за чего обрушилась часть подъезда.



В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, изымают записи с камер видеонаблюдения, идет допрос очевидцев и пострадавших. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью раненых.

Жители Сызрани видели в момент атаки гигантских дронов ВСУ оранжевые вспышки в небе и слышали звуки взрывов.