Жена загадочно исчезнувшего Героя России ответила на вопрос о ссорах с ним

Жена пропавшего героя России Асылханова: Накануне исчезновения мы не ссорились

Герой России Алексей Асылханов, загадочно исчезнувший в городе Юрга Кемеровской области, не ссорился с супругой накануне пропажи. Об этом рассказала его жена Валерия «Российской газете».

«Ссор [накануне исчезновения] не было даже по мелочам. Мы готовились к нашей первой годовщине. Вот, 5-го числа [апреля] она должна была быть», — сообщила Валерия.

Ранее жена Асылханова отмечала, что ее муж не мог пропасть добровольно. По словам Валерии, большую часть времени супруги проводили вместе, и Алексей всегда обсуждал все планы с ней. При этом частный детектив Намиг Аббасов подверг сомнению рассказ жены Асылханова. По его мнению, женщина специально составляет идеальный образ семейной жизни, чтобы не говорить о проблемах, которые могли быть между ними. Возможно, жена и близкие стесняются говорить о скандалах в семье, заявил специалист.

Что известно о молодом Герое России В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. В 2024 году президент РФ Владимир Путин лично наградил военнослужащего медалью «Золотая Звезда». На счету у Асылханова к тому моменту было минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат. Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале. До попадания в зону боевых действий молодой мужчина работал трактористом в колхозе.

Об исчезновении награжденного президентом Владимиром Путиным Героя России Асылханова стало известно в начале апреля. Мужчина вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, где проводил «Уроки мужества», а затем сел в автомобиль, номер которого до сих пор не установили. Супруга Валерия сообщала, что не получала предложений о выкупе.