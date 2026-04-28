17:24, 28 апреля 2026Россия

Губернатор Краснодарского края показал обстановку в Туапсе после нового удара ВСУ

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры обстановки в Туапсе после пожара, который разгорелся в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) Краснодарского края. Видео опубликовал глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как на месте удара украинских беспилотников продолжают разгораться пожары. В небо поднимаются густые столбы черного дыма. Спасатели тушат пожар и уводят людей в безопасные места. Кроме того, спасательная операция ведется и в прибрежных зонах — там специалисты очищают поверхность моря от мазута.

Ранее Кондратьев заявил, что ситуация в Туапсе непростая, но контролируемая. Приоритетной задачей он назвал сохранение жизни и здоровья жителей и гостей города. Их эвакуация началась на нескольких улицах, которые прилегают к попавшему под удар ВСУ предприятию.

В свою очередь, президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в Туапсе для контроля хода работ по тушению пожаров на нефтехранилищах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не будет публично говорить о местах поражения после ударов ВСУ.

Украинские дроны атаковали город на черноморском побережье в ночь на 20 апреля. В морском порту разразился пожар, его потушили спустя пять дней. В ночь на 28 апреля ВСУ нанесли еще один удар, в результате чего загорелся местный НПЗ.

