«Разбрасываться такими кадрами — значит проигрывать». За отправку дроновода на штурм ввели персональную ответственность командиров

Минобороны усилило запрет на перевод бойцов из войск беспилотных систем

За перевод военнослужащих из войск подразделений беспилотных систем (БПС) в другие без их согласия ввели персональную ответственность командиров. Распоряжение министра обороны является дополнительной мерой, усиливающей контроль за исполнением правил, и будет направлено во все войска до конца этого месяца.

Уточняется, что данный запрет не новый и предусмотрен условиями контракта и директивными указаниями Генштаба Вооруженных сил (ВС) России.

В Минобороны объяснили усиление запрета

Замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин подчеркнул, что дополнительные указания вводятся для повышения ответственности командиров за соблюдением прописанного в контракте условия.

В новом документе указано, что перемещение дроновода на должности в другие подразделения и рода войск без его личного согласия не допускается. Кандидат, поступивший на службу в подразделения БПС, остается строго в этой системе войск, говорится в обращении.

«Минобороны гарантированно будет выполнять все принятые на себя обязательства, предусмотренные контрактом», — заявили в ведомстве.

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Новый приказ министра обороны назвали критически важным

По мнению российского военного корреспондента Дмитрия Кулько, за неисполнение приказа «полетят головы». Он отметил, что это не новые правила, а жесткое подкрепление норм, и любой «креатив» на местах будет рассматриваться как прямое нарушение приказа министра обороны.

Сегодня на фронте побеждает тот, у кого больше операторов БПС и мощнее технологии. Именно превосходство в беспилотниках определит, кто будет диктовать условия в эту летнюю кампанию. Разбрасываться такими кадрами — значит проигрывать Дмитрий Кулько военный корреспондент

При этом военкор Александр Коц сообщил, что документ также предусматривает своевременное увольнение военнослужащего — оно должно производиться строго в день истечения срока контракта.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Ситуации, в которых дроновода могут перевести в штурмовики или затягивать сроки его службы, будут исключены», — написал он в Telegram, назвав указания дополнительной мерой запрета, действующего с момента начала заключения специальных контрактов с войсками беспилотных систем.

О создании войск беспилотных систем в России стало известно в ноябре 2025 года. Тогда Министерство обороны заявило, что, согласно условиям контракта, весь срок службы проходит исключительно в подразделениях БПС с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплатами за уничтожение целей, а также гарантированным увольнением по истечении срока контракта при нежелании заключить новый.