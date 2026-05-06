Иран заподозрили в попытке пользоваться нерешительностью США

08:57, 6 мая 2026

WSJ: В Персидском заливе опасаются, что Иран воспользуется нерешительностью США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

В странах Персидского залива опасаются, что Иран воспользуется нерешительностью президента США Дональда Трампа и может предпочесть миру возобновление боевых действий. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The Wall Street Journal- (WSJ).

«Правительства стран Персидского залива опасаются, что в Тегеране могут прийти к выводу, что дальнейшая эскалация конфликта принесет пользу, поскольку Трамп настолько стремится выйти из войны, что проигнорирует новые иранские атаки на региональных союзников США», — пишет издание.

WSJ напомнило, что Трамп уже «закрыл глаза» на дроновый удар Ирана по ОАЭ — одному из главных союзников и партнеров американцев в регионе.

«Европейские и азиатские страны — как союзники, так и стратегические противники — также внимательно следят за развитием событий», — отмечают авторы материала.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио призвал руководство Ирана «сделать разумный выбор, который будет правильным для их народа», согласившись с условиями Соединенных Штатов.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил, что сотрет Иран с лица земли если иранцы атакуют американские военные корабли, сопровождающие торговые суда через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

