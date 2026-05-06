Названа ударившая по Чебоксарам бригада ВСУ

Поддубный: Удары по Чебоксарам нанесла бригада ВСУ «Святая Варвара»

Удар по столице Чувашии Чебоксарам нанесла 19-я ракетная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Святая Варвара». Осуществившее атаку формирование назвал военкор Евгений Поддубный в Telegram.

Он подчеркнул, что бригада с 2014 года участвует в боевых действиях. «Их руками наносились удары по Снежному (ДНР) в ходе битвы за Саур-Могилу, они же кошмарили Иловайск. Позже, после начала СВО, 19-я ракетная бригада ВСУ нанесла удар ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где в то время большое количество мирных жителей ожидали эвакуации», — рассказал журналист.

С 2019 по 2023 год бригадой командовал выпускник Казанского высшего артиллерийского командного училища Федор Ярошевич (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заочно приговоренный в России к пожизненному сроку. Сейчас «Святая Варвара» находится под командованием полковника Ростислава Карпуши (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По словам Поддубного, именно он отдавал приказы о нанесении ударов по пляжу в Севастополе в июне 2024 года и интернату в Судже в феврале 2025 года. В России в отношении Карпуши возбуждено уголовное дело по статье о терроризме — он также приговорен к пожизненному.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. Согласно последним официальным данным, жертвами ударов стали два человека, еще 37 пострадали. Повреждены 40 многоквартирных домов и ряд соцобъектов, включая школы, детские сады и колледж. В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.