«Киев ждут сокрушительные ответные удары». Что в мире говорят об угрозах Украины атаковать Москву в День Победы?

Focus: Нападение на Москву в День Победы стало бы риском для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду Победы, который пройдет в Москве 9 мая, и рекомендовал иностранным лидерам не находиться в городе в этот день. Заявление украинского лидера вызвало бурные обсуждения в мировых СМИ. Многие издания сходятся в том, что атака маловероятна, — реакция России может слишком дорого обойтись Киеву. О том, что еще в мире думают об угрозах Зеленского, — в материале «Ленты.ру».

Focus: Нападение на парад Победы не пойдет на пользу Зеленскому

Австрийский политолог Герхард Манготт в разговоре с немецким журналом Focus заявил, что считает атаку Украины на Москву 9 мая маловероятной. Он напомнил, что Россия пригрозила жестким ответом, если Киев попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Эксперт расценил это предупреждение как «четкий сигнал сдерживания».

По мнению Манготта, нападение на парад Победы было бы рискованным для президента Украины. «Атака на парад не пойдет на пользу Зеленскому. Это, безусловно, не вызовет никаких симпатий на мировой арене», — выразил мнение политолог и подчеркнул, что международная поддержка остается крайне важной для Киева.

NetEase: Зеленский своими угрозами пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Украины

Китайский портал NetEase назвал слова Зеленского «очередным эпизодом информационной войны». В материале отметили, что своими угрозами президент пытается отвлечь внимание мирового сообщества и граждан Украины от внутренних проблем страны, в частности, от потерь на фронте и коррупционных скандалов.

Портал добавил, что подобные угрозы от Зеленского уже звучали в 2024-м и 2025-м годах, однако ничего серьезного во время парадов не произошло. «Меры безопасности в Москве и других российских городах уже усилены. (...) Российские силовые структуры находятся в состоянии повышенной готовности», — подчеркнули в материале.

День Победы для России — это больше чем праздник. Его празднование является важной частью российской национальной идентичности. (...) Для России самое важное — сохранять спокойствие и провести запланированные на 9 Мая мероприятия. Это лучший ответ на провокацию Китайский портал NetEase

Junge Welt: Украина готовится еще к одному году боевых действий

Независимо от того, будет Киев нападать на парад Победы или нет, Украина, по-видимому, готовится еще к одному году боевых действий, считает газета Junge Welt, базирующаяся в Германии. В качестве доказательства она привела слова Зеленского, прозвучавшие на саммите Европейского политического сообщества в Ереване: он попросил западных партнеров предоставить Украине зенитные ракетные комплексы и пусковые установки для защиты от дальнейших атак на ее энергетический сектор предстоящей зимой.

«Министерство обороны России пригрозило сокрушительными ответными ударами в случае нападения Украины на парад», — также напомнила газета. Кроме того, в статье отмечается, что МИД России посоветовал иностранным дипломатам покинуть Киев.

NYT: Риторика России и Украины ужесточилась

В преддверии празднования Дня Победы в Москве Россия и Украина обмениваются угрозами, указала американская газета The New York Times (NYT). По мнению издания, риторика обеих стран ужесточилась.

Газета также обратила внимание на то, что парад в российской столице будет проходить в сокращенном формате. Меры безопасности во время празднования в Москве будут усилены.

В России считают, что Украина прибегает к акциям устрашения из-за неудач на фронте

Угроза Зеленского ударить по Москве 9 мая прозвучала на саммите Европейского политического сообщества в Армении, который проходил 4-5 мая. «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сказал глава страны. Также он назвал странным желание некоторых иностранных лидеров присутствовать на праздновании и рекомендовал им этого не делать.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Вооруженные силы РФ нанесут удар по Киеву в случае атаки Украины на Москву 9 Мая. Она также рассказала, что Москва разослала ноту во все аккредитованные дипмиссии и международные организации, призвав обеспечить заблаговременную эвакуацию своего персонала из украинской столицы.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя заявление Зеленского, выразил мнение, что украинский лидер заигрался. А первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что Украина прибегает к акциям устрашения из-за неудач на поле боя.