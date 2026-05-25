Иностранный журналист объяснил атаку ВСУ на колледж в Старобельске

Журналист Хамдани объяснил атаку ВСУ на Старобельск в ЛНР неудачами на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по мирным объектам и убивают детей из-за провалов на фронте. Таким образом атаку Киева объяснил пакистанский журналист Иштеак Хамдани, посетивший место удара по колледжу в Старобельске, его слова приводят «Известия».

«Они хотят командовать, у них это не получается. Потом они делают такие удары, убивают детей. Детей убивают не просто так — они убирают будущее страны», — высказался Хамдани.

Журналист добавил, что иностранные репортеры должны показать кадры последствий атаки на российский колледж в своих государствах.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал удар ВСУ актом терроризма. Он указал, что Старобельск — мирный населенный пункт, в нем нет военной инфраструктуры.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. Президент РФ Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку.