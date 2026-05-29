Россиянам рассказали о росте их зарплат

08:55, 29 мая 2026

Глава АКРА Гусаков сообщил о росте реальных зарплат россиян в 2026 году на 3 %
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам 2026 года реальные зарплаты в России, то есть за вычетом инфляции, вырастут на три процента, а номинальные — на восемь-девять процентов. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор АКРА Владимир Гусаков.

Прогноз агентства лучше, чем ожидания Минэкономразвития. Ведомство полагает, что в текущем году реальные зарплаты вырастут только на 2,2 процента, что в два раза хуже, чем в 2025-м.

По словам Гусакова, темпы роста зарплат по-прежнему остаются выше темпов роста производительности труда, в связи с чем работодатели будут пытаться автоматизировать процессы и внедрять новые технологии.

В первую очередь тенденция будет наблюдаться тем, где возможно использование достижений искусственного интеллекта — это услуги, IT, торговля, финансы, административная деятельность и управление.

Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная номинальная зарплата россиян за 15 лет, в период с 2010 по 2025 год, выросла почти в пять раз — с 21 тысячи до 100 тысяч рублей.

Кроме того, как указал вице-премьер Александр Новак, за последние три года реальные денежные доходы населения России увеличились на 26,1 процента, что стало самым высоким темпом с середины 2000-х годов.

На этом фон россияне начали экономить на посещении торговых центров и точек общественного питания, покупке бытовой техники и электроники, барбершопах и воде в бутылках.

