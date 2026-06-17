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13:09, 17 июня 2026Силовые структуры

«Путин знает его фамилию». В Петербурге задержан влиятельный бизнесмен по кличке Антиквар. Ему могут вменять заказное убийство

ФСБ задержала крупного петербургского бизнесмена Илью Трабера
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Задержан влиятельный петербургский бизнесмен Илья Трабер. По данным «Фонтанки», утром 17 июня силовики обыскали его загородный дом, а сотрудники ФСБ были замечены в офисе бизнесмена на Старорусской улице, 12, в центре Санкт-Петербурга, и ряде его предприятий.

С ним общались сотрудники Центрального аппарата ФСБ России, а затем увезли в Москву на допрос. Вместе с Трабером задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко — его также увезли в столицу.

Поводом для задержания Трабера и Даниленко может быть убийство депутата и предпринимателя Александра Петрова в Выборге в 2020 году. Как сообщается, Траберу могут предъявить обвинение в заказном убийстве.

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Петрова застрелили из снайперской винтовки

Александра Петрова застрелили вечером 24 октября 2020 года в доме в селе Великое из снайперской винтовки. Выстрел произвели с противоположного берега реки, когда предприниматель вышел на улицу из бани. Следователи сразу сообщили, что убийство было заказным и совершено по найму. Предполагалось, что киллером мог быть бывший сотрудник спецслужб — он следил за жертвой около 6-8 часов, выжидая подходящий момент для стрельбы.

Родные и подчиненные убитого отметили, что Петров собирался уезжать за границу, а потому распродавал имущество и свои предприятия. Среди прочего на продажу был выставлен дом, где он и был убит. Перед убийством из дома был похищен сейф, где лежало полмиллиона рублей и часы, однако настоящей целью воров могли быть некие документы. Петров сообщил о краже в полицию, но не стал писать заявление из опасений, что это может нанести ему репутационный ущерб. Правоохранительные органы не исключали версию, что кража сейфа и убийство Петрова могут быть связаны друг с другом.

Александр Петров был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких предприятий. Его неофициально называли хозяином Выборга. Кроме того, он отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

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Чем известен Трабер

Илья Трабер начинал работу еще в конце 1980-х годов с торговли антиквариатом, за что получил кличку Антиквар. Затем его бизнес вырос до крупной инфраструктурно-портовой группы — он владеет морскими терминалами, логистикой, землями в Ленобласти, сервисными компаниями для портов и проектами в нефтегазовом и транспортном секторе. Ключевым проектом последних лет называется Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России. Он расположен близ Выборга.

Владимир Даниленко — самый многолетний бизнес-спутник Ильи Трабера. Он был его младшим партнером по бизнесу в ООО «Приморский УПК», ООО «Форт», «РР-сити» и других компаниях.

В июне 2021 года представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин «знает фамилию» Трабера, потому что работал в Санкт-Петербурге. «Этот товарищ играл определенную роль в экономической жизни и так далее. Президент сам говорил, что знает эту фамилию. Но мне не известно, что у них были какие-то близкие отношения, дружеские или какие-то деловые», — говорил Песков.

Также предполагается, что Трабер мог быть связан с лидером Тамбовской преступной группировки Владимиром Барсуковым-Кумариным.

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