«Путин знает его фамилию». В Петербурге задержан влиятельный бизнесмен по кличке Антиквар. Ему могут вменять заказное убийство

ФСБ задержала крупного петербургского бизнесмена Илью Трабера

Задержан влиятельный петербургский бизнесмен Илья Трабер. По данным «Фонтанки», утром 17 июня силовики обыскали его загородный дом, а сотрудники ФСБ были замечены в офисе бизнесмена на Старорусской улице, 12, в центре Санкт-Петербурга, и ряде его предприятий.

С ним общались сотрудники Центрального аппарата ФСБ России, а затем увезли в Москву на допрос. Вместе с Трабером задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко — его также увезли в столицу.

Поводом для задержания Трабера и Даниленко может быть убийство депутата и предпринимателя Александра Петрова в Выборге в 2020 году. Как сообщается, Траберу могут предъявить обвинение в заказном убийстве.

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Петрова застрелили из снайперской винтовки

Александра Петрова застрелили вечером 24 октября 2020 года в доме в селе Великое из снайперской винтовки. Выстрел произвели с противоположного берега реки, когда предприниматель вышел на улицу из бани. Следователи сразу сообщили, что убийство было заказным и совершено по найму. Предполагалось, что киллером мог быть бывший сотрудник спецслужб — он следил за жертвой около 6-8 часов, выжидая подходящий момент для стрельбы.

Родные и подчиненные убитого отметили, что Петров собирался уезжать за границу, а потому распродавал имущество и свои предприятия. Среди прочего на продажу был выставлен дом, где он и был убит. Перед убийством из дома был похищен сейф, где лежало полмиллиона рублей и часы, однако настоящей целью воров могли быть некие документы. Петров сообщил о краже в полицию, но не стал писать заявление из опасений, что это может нанести ему репутационный ущерб. Правоохранительные органы не исключали версию, что кража сейфа и убийство Петрова могут быть связаны друг с другом.

Александр Петров был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких предприятий. Его неофициально называли хозяином Выборга. Кроме того, он отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

Чем известен Трабер

Илья Трабер начинал работу еще в конце 1980-х годов с торговли антиквариатом, за что получил кличку Антиквар. Затем его бизнес вырос до крупной инфраструктурно-портовой группы — он владеет морскими терминалами, логистикой, землями в Ленобласти, сервисными компаниями для портов и проектами в нефтегазовом и транспортном секторе. Ключевым проектом последних лет называется Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России. Он расположен близ Выборга.

Владимир Даниленко — самый многолетний бизнес-спутник Ильи Трабера. Он был его младшим партнером по бизнесу в ООО «Приморский УПК», ООО «Форт», «РР-сити» и других компаниях.

В июне 2021 года представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин «знает фамилию» Трабера, потому что работал в Санкт-Петербурге. «Этот товарищ играл определенную роль в экономической жизни и так далее. Президент сам говорил, что знает эту фамилию. Но мне не известно, что у них были какие-то близкие отношения, дружеские или какие-то деловые», — говорил Песков.

Также предполагается, что Трабер мог быть связан с лидером Тамбовской преступной группировки Владимиром Барсуковым-Кумариным.