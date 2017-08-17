Россия рассказала о помощи Евросоюза в борьбе с американскими санкциями

Евросоюз помог вывести из-под действия антироссийских санкций США некоторые энергопроекты. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал постпред России в ЕС Владимир Чижов.

«Комментарии, которые были слышны из Белого дома, однозначной картины, по крайней мере в глазах европейцев, не создали. То есть в самом законе, как они считают, есть люфт, — объяснил дипломат. — Этот люфт в Евросоюзе склонны причислять, в том числе, к результатам собственных усилий на этапе прохождения этого закона через Конгресс».

В качестве примера Чижов привел положение, регулирующее строительство газопроводов.

«В первоначальном варианте было отмечено, что президент "должен" предпринимать соответствующие шаги, а еэсовцы утверждают, что именно благодаря их воспитательной работе с американцами глагол shall, который читается в данном контексте как "должен", был заменен на глагол may, то есть "может", — указал дипломат. — И второй момент — это повышение планки допустимого российского участия в международных энергетических проектах. В первоначальном варианте было 10 процентов, сейчас 33 процента, что выводит из-под действия закона некоторые проекты с российским участием».

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля. Документом предусматривается возможность ограничений финансирования банков и нефтегазовых компаний.

В ответ на это Москва решила закрыть сотрудникам американского посольства доступ к даче в Серебряном Бору и складам на юге города. МИД России также предложил Вашингтону до 1 сентября сократить общее количество персонала дипмиссии на территории страны до 455 человек, то есть на 755 человек.