Постпред России при ЕС рассказал о влиянии санкций США на выборы в Германии

Полпред России при ЕС Владимир Чижов рассказал, как повлияют новые американские санкции против России на выборы в Германии. Свое мнение он озвучил в интервью радио Sputnik в четверг, 17 августа.

«Германия — основной, считайте, наш партнер по проекту "Северный поток-2". И Берлин устами разных представителей неоднократно и последовательно выражал поддержку этому проекту, даже когда это кому-то не нравилось, — объяснил дипломат. — Я не хочу предвосхищать исход выборов в Германии. Там делались разные заявления. Некоторые политики предлагали пересмотреть позицию даже по Крыму, а с другой стороны, по инициативе Германии против России были только что введены еще некоторые санкции ЕС в связи с делом о турбинах фирмы Siemens. Любая страна не живет в вакууме, тем более в Европе, где все тесно».

При этом Чижов отказался комментировать шансы канцлера Ангелы Меркель на переизбрание, отметив лишь, что американская и европейская экономики ведут жесткую конкурентную борьбу.

«Президент США недавно обвинил Германию в том, что она заполонила американский рынок своими автомобилями. Хотя если чуть разобраться, то крупнейший сборочный завод компании BMW находится не где-нибудь, а в США, то есть рабочие места созданы там. И я уж не говорю о многолетнем поединке в ВТО между известными авиастроительными концернами Boeing и Airbus. Там обмен ударами, взаимными исками на многомиллиардные суммы ведется больше десятка лет», — указал российский постпред.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля. Документом предусматривается возможность ограничений финансирования банков и нефтегазовых компаний.

В ответ на это Москва решила закрыть сотрудникам американского посольства доступ к даче в Серебряном Бору и складам на юге города. МИД России также предложил Вашингтону до 1 сентября сократить общее количество персонала дипмиссии на территории страны до 455 человек, то есть на 755 человек.