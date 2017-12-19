Путин оказался кумиром украинских чекистов

Президент России Владимир Путин является кумиром ряда сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). С таким утверждением в эфире телеканала NewsOne выступил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Видео доступно на YouTube (с 31:00).

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Политик вспомнил свое задержание сотрудниками СБУ в начале декабря. «СБУшники, которые меня похищали, они такие совки... Это такая вата... Они так восхищаются, они говорят: "Да Путин бы этих (сторонников Саакашвили, пытавшихся освободить политика — прим. «Ленты.ру») в бараний рог скрутил!"», — сказал он. «А Путин бы их посадил всех! Путин бы навел порядок» — привел Саакашвили слова, которые якобы слышал от сотрудников СБУ.

Также Саакашвили утверждает, что сотрудники СБУ проклинали президента Украины Петра Порошенко. Также он выразил уверенность, что Путин является для них «идеалом». Кроме того, он заявил, что Путин «проводит операции в центре Киева руками СБУ».

Первую попытку задержать Саакашвили Служба безопасности Украины предприняла 5 декабря. Однако сторонники политика окружили микроавтобус, в котором тот находился, и освободили его. Второй раз Саакашвили задержали 8 декабря. 11 декабря Печерский районный суд Киева освободил Саакашвили.

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