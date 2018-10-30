На Украине завели дело за вербовку оппозиционного журналиста агентом СБУ

Главная военная прокуратура Украины возбудила дело по факту вербовки журналиста интернет-издания «Страна.ua» агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается в ответе ведомства на заявление редакции.

«В итоге, как нам сегодня сообщили в Генпрокуратуре, уголовные производства открыты по двум статьям: третьей части статьи 171 "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и первой части статьи 345-1 "Угроза или насилие в отношении журналиста"», — говорится в документе.

Максимальное наказание по указанным статьям составляет до трех лет тюрьмы.

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Инцидент с вербовкой журналиста оппозиционного интернет-издания «Страна.ua» произошел в сентябре этого года. Тогда оперативник СБУ, сотрудник Департамента защиты национальной государственности Александр Хаиндрава пытался завербовать сотрудника издания Владислава Селезнева.

Он требовал от Селезнева сообщать об обстановке в редакции, передавать планы журналистов и компромат на своих коллег. В противном случае Хаиндрава угрожал расправой журналисту и его матери. При этом агент СБУ не скрывал, что целью его деятельности является закрытие оппозиционного СМИ.

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