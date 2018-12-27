Жене опального капитана «Спартака» отказали в претензиях на дом и имущество

Суд отказал Сергею Жорину, представляющему защиту Дарьи Глушаковой в бракоразводном процессе с футболистом «Спартака» Денисом Глушаковым, в принятии уточненного иска о разделе имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд также отказался предоставить документы, подтверждающие происхождение средств на покупку и обслуживание дома, переписанного спортсменом на мать, рассказал Жорин.

«Мы заявили ходатайство о запросе движения средств по счету, поскольку 3 августа супруги окончательно поругались и разъехались. Банк "Открытие" подтвердил перевод 170 миллионов рублей со счета капитана команды "Спартак" Дениса Глушакова 6 и 7 августа 2018 года, в связи с чем мы подали уточненный иск, однако судья отказала в его принятии», — сказал Жорин, уточнив, что судья Наталья Саморуковская посоветовала защите Глушаковой «обратиться по поводу денег в другой суд».

Адвокат добавил, что Денис Глушаков переофомил на свою мать загородный дом, что подтверждается выпиской из ЕГРП.

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«Мы попросили суд запросить выписку из регпалаты и выписку банка, через который оплачивалась покупка этого дома и ремонт, однако судья нам тоже отказала. Мы планируем подавать жалобу в Мосгорсуд и квалификационную коллегию судей на заинтересованность судьи Никулинского суда Натальи Саморуковской», — заявил Жорин.

Ранее защита Дарьи Глушаковой заявляла об угрозах, которые женщина получала от супруга. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что футболист вывел с семейных счетов 300 миллионов рублей.

О проблемах в отношениях между супругами стало известно после того, как в сети распространилось видео, на котором Дарья Глушакова застает супруга в сауне в компании других женщин. Бракоразводный процесс ведется с сентября 2018-го, в его рамках имущество и счета супругов были арестованы.

Полузащитник Денис Глушаков, возглавлявший «Спартак», покинул команду в сентябре 2018-го по решению тренера Массимо Карреры. После увольнения Карреры футболист вернул себе капитанскую повязку, что вызвало негодование фанатов.

Хавбек женат на Дарье Глушаковой с 2009 года, у пары двое детей.

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