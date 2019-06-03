Российский теннисист вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хачанов в матче четвертого круга обыграл восьмую ракетку мира Хуана-Мартина дель Потро. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность игры составила 3 часа 12 минут.

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В полуфинале турнира Хачанов, посеянный на турнире под десятым номером, сыграет с прошлогодним финалистом австрийцем Домиником Тимом, который ранее оказался сильнее Гаэля Монфиса. Хачанов и Тим встретятся 5 июня, начало запланировано на 12:00 по московскому времени.

Призовой фонд «Ролан Гаррос»-2019 составляет около 42 миллионов евро. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который в этом году также продолжает борьбу за трофей.

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