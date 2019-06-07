Адвокат журналиста «Медузы» раскрыл подозрительные детали его задержания

Адвокат задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Дмитрий Джулай подробно описал его задержание, отдельно отметив моменты, когда полиция могла подбросить журналисту наркотики. Его слова приводит радиостанция Business FM.

По словам Джулая, когда Голунова остановили на улице, ему завели руки за спину и надели наручники. Адвокат упомянул, что между силовиками и журналистом не раз завязывалась потасовка, во время которой полиция, по его мнению, могла подкинуть корреспонденту наркотики. «В момент задержания была потасовка, сотрудники полиции находились у него за спиной и могли в этот момент ему положить в рюкзак пакетик с веществом», — объяснил Джулай.

Кроме того, адвокат рассказал о потасовке в момент помещения его подзащитного в машину, а также во время досмотров, когда рюкзак был вне поля зрения Голунова. В пользу провокации, по мнению Джулая, говорит и то, что полиция отказалась снять срезы с ногтевых пластин, сделать смывы с рук и изъять следы с материала рюкзака журналиста. Юрист уже подал ходатайство в связи с нарушениями, но официального ответа еще не получил.

Полиция, по информации правозащитника, объяснила журналисту его задержание следующими словами: «Ты сам знаешь».

Голунов был задержан днем 6 июня. Полиция остановила его в Москве неподалеку от станции метро «Цветной бульвар» и при досмотре нашла в его рюкзаке запрещенные вещества.

Главное управление МВД подтвердило факт задержания корреспондента и сообщило, что по месту проживания Голунова были обнаружены сверток, три пакета и весы. Как отмечает проект Baza, друзья журналиста утверждают, что на опубликованных МВД фотографиях «нарколаборатории» не его квартира.

Сам журналист назвал случившееся провокацией. Основатели «Медузы» Галина Тимченко и Иван Колпаков заявили, что Голунов невиновен, и рассказали об угрозах в его адрес в связи с его профессиональной деятельностью.

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