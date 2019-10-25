Одноклассница устроившего бойню солдата рассказала о его школьных годах

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в воинской части поселка Горный Забайкальского края, в школьные годы увлекался спортом, хорошо учился и был неконфликтным. Об этом рассказала его одноклассница Наталия Мухина в беседе с РИА Новости.

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«Мы учились в школе в Вагае (село в Тюменской области — прим. «Ленты.ру») девять лет, он окончил девять классов. В школе был весельчак, учился хорошо, ни с кем не конфликтовал, учителя его любили. Увлекался спортом: футболом, волейболом, баскетболом. Когда прочитала все это, то была в полном шоке, я не верю, что он мог такое сделать», — сказала Мухина. Она добавила, что в школьные годы Шамсутдинов не говорил, что собирался связать жизнь с армией.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих вечером 25 октября, погибли восемь человек, среди них два офицера и шесть сослуживцев; еще двое ранены и находятся в тяжелом состоянии. Известны имена семи погибших. На место ЧП направились военные прокуроры и комиссия во главе с заместителем министра обороны Андреем Картаполовым.

Министерство обороны России называет причиной происшествия нервный срыв, который возник у солдата на фоне личных проблем, не связанных со службой. Мотивом также называют дедовщину. Утверждается, что над Рамилем часто издевались сослуживцы, в основном без причины.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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