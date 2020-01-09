Президента США Дональда Трампа заподозрили в замалчивании возможности военного ответа Ирану после ракетной атаки по американской базе в Ираке. Такой вывод демократы сделали после брифинга, который сенаторы назвали худшим мероприятием по военным вопросам за всю историю, пишет Politico.

В частности, конгрессмен Майк Ли (Mike Lee) рассказал, что сообщение, которое они получили от выступающих, — «не вести дебаты и не дискутировать» о целесообразности дальнейшего военного вмешательства в конфликт с Ираном. Сенатор Роберт Менендес (Robert Menendez), в свою очередь, заявил, что администрация не предоставила ясности в отношении потенциального нападения, и пожаловался на сокрытие информации от Конгресса.

Кроме того, конгрессвумен Прамила Джаяпал (Pramila Jayapal) назвала опрометчивым приказ Трампа убить иранского генерала Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. По ее словам, американский лидер совершил опрометчивый поступок, так как у него не было доказательств неминуемой угрозы или нападения иранского военачальника на Соединенные Штаты.

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Исследование Ipsos and Reuters, проведенное после приказа президента об убийстве Сулеймани, показало, что 53 процента граждан США недовольны действиями Трампа. При этом среди американцев, поддерживающих Демократическую партию, таких большинство — 86 процентов. Республиканцы, напротив, одобряют политику американского лидера в отношении Ирана — об этом заявили 79 процентов респондентов.

В ночь на 8 января иранский КСИР нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля».

После этого глава американского государства выступил с обращением к нации, в ходе которого анонсировал новые мощные санкции против Ирана и исключил возможность военного ответа на ракетный обстрел.

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