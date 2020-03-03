Сборная России узнала соперников в Лиге наций

Сборная России по футболу узнала соперников по третьей группе дивизиона B Лиги наций-2020. Результаты жеребьевки опубликованы в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с командами Сербии, Турции и Венгрии. Матчи группового этапа пройдут в сентябре-ноябре 2020 года, все команды сыграют друг с другом дважды — дома и в гостях. Победитель каждой из групп дивизиона B сможет подняться в лигу A.

В первом розыгрыше Лиги наций сборная России также выступала в дивизионе B и не сумела пробиться выше. В своей группе команда Черчесова уступила Швеции. Победителем же Лиги наций стала сборная Португалии, в июне 2019-го в финале обыгравшая Нидерланды — 1:0. Турнир был основан УЕФА в 2018 году с целью заменить товарищеские матчи и будет проводиться раз в два года.

Сборная России обеспечила себе право на участие в финальном турнире чемпионата Европы 2020 года. На групповом этапе команда встретится с Бельгией, Данией и Финляндией.

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