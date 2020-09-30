Армения заявила о перехвате разговора турецких летчиков

Минобороны Армении перехватило запись переговоров турецких летчиков. Об этом сообщил в Facebook представитель армянского военного ведомства Арцрун Ованнисян.

По его словам, ВВС Азербайджана наносят авиаудары на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом при использовании турецких беспилотников и истребителей F-16. Ованнисян подчеркнул, что силы Азербайджана не входят в зону действия средств противовоздушной обороны (ПВО).

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Накануне Минобороны Армении заявило, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. В Турции эти данные опровергли, а Азербайджан назвал удар по Су-25 фантазией Армении и отметил, что не использует F-16 и вообще боевую авиацию.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.