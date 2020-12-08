Авербух прокомментировал слухи о свадьбе со звездой Папиных дочек

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух прокомментировал слухи о своей возможной свадьбе с актрисой, звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Об этом пишет издание StarHit.

«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было!», — заявил Авербух. Он добавил, что если звездной паре будет о чем сообщить по этому вопросу, она обязательно это сделает.

Издание уточняет, что Арзамасова живет вместе с Авербухом в его загородном доме.

Ранее Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram фотографию, на которой показала руку с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Звезда «Папиных дочек» поставила эмодзи сердца и белого голубя, написав под снимкам только лишь дату — 6 декабря. Подписчики предположили, что Арзамасова тайно вышла замуж.

7 июля стало известно, что 25-летняя Арзамасова начала встречаться с 46-летним бывшим фигуристом Авербухом. 24 сентября пара появилась в шоу «Вечерний Ургант», где впервые рассказала о своем романе. Авербух заявил, что они с Арзамасовой не хотели афишировать свои отношения, однако ради передачи «Вечерний Ургант» решили сделать исключение.