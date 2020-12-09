Гейджи отказал Нурмагомедову в новой защите чемпионского титула

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи отказал россиянину Хабибу Нурмагомедову в новой защите чемпионского титула. Интервью с ним доступно на YouTube-канале The Schmo.

По мнению Гейджи, Нурмагомедов может вернуться в спорт только для того, чтобы попрощаться с фанатами «большим противостоянием», например, боем с канадцем Жоржем Сен-Пьером. «Но драться за чемпионский пояс он больше не будет», — заверил американец.

2 декабря Нурмагомедов выбрал следующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. По мнению россиянина, большие шансы имеет американец Дастин Порье.

Тогда же Нурмагомедов оценил возможность собственного возвращения в спорт. Он заявил, что у него нет таких планов.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA после своей победы над Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере.