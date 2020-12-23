Нурмагомедов вспомнил о «растерзанных» соперниках

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вспомнил в Instagram о своих достижениях.

«Я растерзал всех. 29-0, непобежденный, номер один в рейтинге — сможете повторить?» — написал спортсмен. Россиянин не уточнил, планирует ли возобновлять карьеру.

В октябре ESPN признал Нурмагомедова лучшим бойцом MMA планеты вне зависимости от весовых категорий. 32-летний российский спортсмен обошел американцев Джона Джонса и Стипе Миочича.

Нурмагомедов — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. В октябре боец защитил титул в поединке с американцем Джастином Гейджи на UFC 254 и объявил об уходе из спорта.