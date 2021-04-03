На въезде в Минск заметили военную технику

На трассе М1 около Минска пользователи социальных сетей заметили колонну военной техники. Видеозапись опубликовал портал Tut.by в своем Telegram-канале.

Одновременно в столице проходит автопробег «За единую Беларусь!». Его участники собираются встретить кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко перед началом хоккейного матча, в котором он примет участие.

Сегодня в Белоруссии вспоминают многотысячные митинги рабочих в Минске, которые прошли ровно 30 лет назад, в 1991 году. Они начались в ответ на резкое повышение цен. Число участников акций протеста доходило до 100 тысяч человек.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская запустила голосование о переговорах с властью при посредничестве ООН и ОБСЕ, чтобы «достучаться до представителей режима, которые еще думают о народе и хотят выйти из кризиса». Она выразила уверенность, что голосование вернет гражданам чувство единства, большинства и силы. Одновременно Тихановская объявила о старте новых протестов в стране.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.