В Ногинске в результате взрыва газа в жилом доме погибли пять человек

При взрыве газа в Ногинске погибли пять человек, судьба еще двух остается неизвестной

Количество погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске возросло до пяти человек. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал источник агентства, спасатели обнаружили тело ребенка. Ранее из-под обломков были извлечены тела девочки-подростка и женщины. К данному моменту остается неизвестной судьба еще двух человек, поисково-спасательная операция продолжается.

Момент взрыва

Инцидент в жилом многоэтажном жилом доме на улице 28 Июня произошел 8 сентября около 06:50 утра. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва бытового газа. На кадрах виднеется вспышка, после которой обрушивается часть фасада здания. Позднее в сети появилось видео последствий взрыва, на котором видно, что вокруг здания разбросаны обломки, а окна многих квартир выбиты.

Как рассказал один из жильцов дома, из-за взрыва входную дверь в его квартиру заклинило, ее пришлось открывать отверткой.

Реакция властей

После ЧП губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших и пострадавших. В докладе также были отражены планируемые меры в отношении жителей дома, которые были эвакуированы.

В самом Ногинске объявили траур по погибшим. Проведение дня города 11 сентября также было отменено.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, частично разрушенный дом подлежит восстановлению. Он уточнил, что жители первого подъезда скоро смогут зайти в квартиры в сопровождении представителей МЧС и УВД и забрать все необходимое. После этого квартиры будут заперты, а периметр будет охранять Росгвардия. Жильцы второго подъезда смогут посетить квартиры утром или вечером 9 сентября.

Основная версия

По предварительной версии, причиной мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Спасатели разбирали завалы на протяжении четырех часов. В результате ЧП повреждены 30 квартир, пострадали 15 человек, в том числе 6 детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.